شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سبحان مغير الأحوال .. لن تصدقو كيف كان شكل الفنانة هيفاء وهبي قبل عمليات التجميل في عام 1996م ..(شاهدو الفيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي اثناء مشاركتها في أغنية "ياقصص" للفنانة جوليا بطرس .

الفيديو الذي يعود تاريخه إلى عام 1995م تظهر فيه الفنانة هيفاء وهبي وهي تؤدي دور "الكومبارس" في اغنية الفنانة ليلى بطرس ، وذلك قبل أن تشق طريقها إلى عالم الشهرة .

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وتمكنت هيفاء وهبي ان تؤدي الدور كما هو مطلوب منها ، تظهر بالفيديو وهي تتمايل خلف الفنانة ليلى بطرس وتُتمتم بكلمات الأغنية .

يذكر ان هيفاء وهبي اشتهرت في بداية الالفينيات وذلك بعد ظهورها في برنامج "هالة شو" الذي كانت تقدمة هالة سرحان ، واشتهرت في تلك الحلقة من خلال اغنيتها "وحدي " ونالت استحسان الشارع العربي ، وشقت بعدها طريقها في عالم الغناء .