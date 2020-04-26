شكرا لمتابعة خبر عن قبيلة جنوبية شرسة تقصم ظهر الزبيدي وتمنع انفصال الجنوب..شاهد ماذا فعلت هذه القبيلة وعطلت الانفصال..ولماذا وصفها هاني بن بريك بانها شوكة في حنجرة الجنوبيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قبيلة جنوبية شرسة تقصم ظهر الزبيدي وتمنع انفصال الجنوب..شاهد ماذا فعلت هذه القبيلة وعطلت الانفصال..ولماذا وصفها هاني بن بريك بانها شوكة في حنجرة الجنوبيين

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبيلة جنوبية شرسة تقصم ظهر الزبيدي وتمنع انفصال الجنوب..شاهد ماذا فعلت هذه القبيلة وعطلت الانفصال..ولماذا وصفها هاني بن بريك بانها شوكة في حنجرة الجنوبيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.