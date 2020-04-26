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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع مزيد من الصرعى الحوثيين من أبناء إب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية بمحافظة إب، وسط اليمن، بسقوط مزيد من القتلى والجرحى من أبناء المحافظة الذين يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي.
وبحسب المصادر، فإن عدد من عناصر مليشيا الحوثي من أبناء محافظة إب، لقوا مصرعهم بنيران القوات الحكومية، بجبهات الجوف وصرواح.
وأشار إلى أن، من بين صرعى المليشيا الحوثية من أبناء محافظة إب، الصريع بشير ناجي عبدالله احمد الهبري من أبناء قرية هبر بعزلة ازال الرضمة، والصريع ماهر محسن علي ناجي الواقدي والذي يكنى "أبو ماجد"، والصريع فؤاد محمد جارالله احمد المنج ابو هجوم قرية بيت المحيا عزلة البكرة وجميع الثلاثة القتلى من أبناء مديرية الرضمة شمال شرق محافظة إب.
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