قيادي حوثي يقوم بتصفية أحد الجنود بإب بطريقة مروعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

إب - الخليج 365

قام قيادي حوثي بتصفية أحد الجنود بطريقة مروعة ووحشية.



واشتكى أهالي جندي في إب يدعى "مشير محمد دبوان الشرعبي"، تصفيته من قبل قيادي حوثي يدعى "علي عبدالله الوشلي" والمعين من قبل الحوثيين مدير أمن مديرية ذي السفال، محملين إياه تبعات ما تعرض له الشرعبي ما وصفوها بالجريمة المروعة والوحشية والتي انتهت بمقتله.

وتقدم أهالي الشرعبي في شكوى لنيابة محافظة إب : "مدير أمن القاعدة علي عبدالله الوشلي قام مع مجموعة من أفراده بإطلاق النار على مشير محمد دبوان الشرعبي ـ جندي في شرطة النجدة بمحافظة إب ـ ما أدى إلى إصابته".

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وبحسب الشكوى ، فإن "الوشلي" وجه أفراده بضرب المصاب ما أدى إلى إتلاف عينه، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة القاعدة لإجراء عملية جراحية.

ولم يكتفِ القيادي الحوثي "الوشلي" بما تعرض له الجندي الشرعبي من إطلاق نار وإتلاف إحدى عينيه، بل وجه مسلحيه بإخراج بإخراج الجريح من المستشفى وإيداعه السجن ما أدى إلى انفجار العملية الجراحية في السجن، لينقل بعدها إلى أحد مستشفيات مدينة إب.

وتسببت حادثة نقل الجندي من المستشفى للسجن بمضاعفات طبية كبيرة، وانفتاح مكان العملية التي أجريت في مدينة القاعدة، وخروج الأمعاء من الجرح وتغور لفتحة الأمعاء نحو الداخل على جدار البطين الأيمن بحسب تقارير طبية من أحد مشافي مدينة إب. وتوفي الجندي الشرعبي أثناء محاولة معالجة المضاعفات التي تعرض لها نتيجة نقله من المستشفى إلى السجن.

وطالب أهالي الجندي الشرعبي الجهات المعنية بالنيابة والقضاء والأمن ـ وكلها سلطات خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ـ يطالبون بالقبض على الجناة ومحاسبتهم وفي مقدمتهم القيادي الحوثي "الوشلي".