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اندلاع حريق بأحد فنادق إب بسبب تخزين مشتقات نفطية

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إب - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

اندلاع حريق بأحد فنادق إب بسبب تخزين مشتقات نفطية

إب - الخليج 365

اندلع حريق بأحد فنادق محافظة إب، وسط اليمن، بسبب تخزين مشتقات نفطية بداخله.

 

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وأفادت مصادر محلية بإندلاع حريق في إحدى شقق فندق "الأمير" بمنطقة السبل غرب مدينة إب.

 

 وتحدثت مصادر عن السبب للحريق أنه ناجم عن إشتعال النار في مادة "البترول" حيث كان مالك الفندق يحزن "بترول" في الشقة تحسبا للأزمات المتكررة في المشتقات النفطية.

 

 وذكرت المصادر، أن خسائر كبيرة تعرض لها مالك الفندق جراء الحريق، فيما غابت وسائل الدفاع المدني الخاضع لسيطرة المليشيا وتم إخماد النيران بواسطة "وايتات" ماء

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