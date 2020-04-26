هيئة الهلال الإماراتي تُطلق حملتها التوعوية بخطر كورونا بالساحل الغربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

الحديدة - الخليج 365

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي حملتها التوعوية الموسعة بخطر فيروس كورونا بالساحل الغربي ، بمشاركة ثمانية فرق صحية متخصصة تابعة للإدارة الطبية التابعة للهيئة، وفور عملية التدشين التى تمت بمكتب الصحة والسكان بمديرية الخوخة وحضور السلطة المحلية انطلقت فرق التوعية الى المديريات المحررة بالساحل الغربي وهي( المخا – ذوباب – الوازعية – موزع) التابعة لمحافظة تعز ومديريات( الخوخة – التحيتا- الدريهمي – حيس) التابعة لمحافظة الحديدة.



وتشمل الحملة التوعية بمخاطر وباء كورونا وطرق الوقاية السليمة منه واعراضه وذلك عن طريق الملصقات التوعوية والمحاظرات العامة في المساجد واماكن تواجد الناس كالاسواق والمستشفيات، هذا وتم تخصيص بنرات توعوية كبيرة في مداخل مدن المديريات المذكورة وايضا جهزت الهيئة مواد التعقيم اللازمة لتعقيم للاماكن العامة والتوعية بأهمية استخدام المعقمات والمنظفات وطريقة استعمالها.

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وقام فريق التوعوية بتجهيز سيارات تجوب جميع المناطق بالساحل مزوده بمكبرات الصوت لتطلق الارشادات والتوجيهات والاعلانات الاذاعية المسجلة.

وخلال عملية التدشين صرح الدكتور علي موري مدير الادارة الطبية بالهلال ” ان الحملة ماضية لتحقيق اهدافها في المديريات المحررة والتى سوف تستمر لمده عشرة ايام متواصلة يتلقى فيها السكان توعية كاملة بوباء كورونا وكيفية الوقاية منه ومعنى الحجر الصحي و استعمال المعقمات “.

وعلى نفس الصعيد قال عمر سالم مدير مديرية الخوخة في تصريح صحفي ” ان هيئة الهلال هي المبادرة في كافة المجالات وهي المتواجدة في الميدان تقف جنبا الى جنب مع ابناء الساحل في كل المناسبات “.

عدد من الاطباء والمعنيين والمواطنين عبروا عن شكرهم الجزيل لدولة الامارات العربية المتحدة على جهودها الجادة والجبارة في المضي بالعملية الانسانية مع ابناء الساحل منذ التحرير وحتى اليوم.