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مليشيا الحوثي تُجدد قصف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة

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الحديدة - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

مليشيا الحوثي تُجدد قصف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة

الحديدة - الخليج 365

جددت مليشيات الحوثي عمليات القصف والإستهداف على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، واستخدمت خلاله الأسلحة المختلفة بشكل عنيف.

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مصادر محلية في التحيتا ذكرت بأن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف مدفعية B10 وقذائف ار بي جي على الأحياء السكنية جنوب مركز المديرية.

 

وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت نفس المنطقة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبسلاح 14.5 وبالأسلحة القناصة.

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