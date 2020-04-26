- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تُجدد قصف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
الحديدة - الخليج 365
جددت مليشيات الحوثي عمليات القصف والإستهداف على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، واستخدمت خلاله الأسلحة المختلفة بشكل عنيف.
مصادر محلية في التحيتا ذكرت بأن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف مدفعية B10 وقذائف ار بي جي على الأحياء السكنية جنوب مركز المديرية.
وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت نفس المنطقة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبسلاح 14.5 وبالأسلحة القناصة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تُجدد قصف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.