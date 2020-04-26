مليشيا الحوثي تُجدد قصف أحياء التحيتا السكنية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 الحديدة - الخليج 365 جددت مليشيات الحوثي عمليات القصف والإستهداف على الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، واستخدمت خلاله الأسلحة المختلفة بشكل عنيف.

Advertisements مصادر محلية في التحيتا ذكرت بأن مليشيات الحوثي أطلقت عدد من قذائف مدفعية B10 وقذائف ار بي جي على الأحياء السكنية جنوب مركز المديرية. وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت نفس المنطقة بالأسلحة المتوسطة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا وبسلاح 14.5 وبالأسلحة القناصة.

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