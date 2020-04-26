غلاب: الحوثية معسكر إيراني يستدعي الحروب الداخلية والخارجية من أجل ملالي طهران

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 صنعاء الدوحة - الخليج 365 اعتبر وكيل وزارة الإعلام، رئيس مركز الجزيرة للدراسات الاستراتيجية، أن الحوثية "معسكر إيراني يستدعي الحروب الداخلية والخارجية من اجل ملالي طهران، واستعمار داخلي يعمل بوعي لص دجال".

وقال غلاب إن "الحوثية عدو اليمن الأخطر". Advertisements وبين غلاب في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - بأن الحوثية "ولاية عرقية طائفية مترسنة بالحقد والكبت ودموية منتقم"، مشيراً إلى أنها ومضى "لم تنتج غير الحروب والفقر والسطو، ولايتها تخرج يمنيين من عبادة الله الى عبادة اصنام الولاية". وذكر بأن "الحوثية تطلق على اتباعها مؤمنين وغيرهم منافقين والمعيار ليس الايمان بالله بل بولاية الحوثي كعقيدة مركزية، والمؤمن بالولاية يصبح وليًا لله وبدون إيمانه بالولاية منافق وولي للشيطان، فالمركز في عقائد الحوثية ولاية عرقهم، وهي مدخل صحة الايمان بالله وبدون ولايتهم يصبح المؤمن بالله شيطان".

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