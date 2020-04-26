شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القاضي شاكر محفوظ يكشف الفرق بين مصطلح "الحكم الذاتي" ومصطلح "الإدارة الذاتية" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، هناك فرق بين مصطلح "الحكم الذاتي" ومصطلح "الإدارة الذاتية".



واضاف على صفحته الرسمية بالفيس بوك بأن المجلس الانتقالي الجنوبي كان موفق جداً في اختياره لمصطلح "الادارة الذاتية" ، فهو لا يعني انفصال ولا يعني تمرد على شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي ولا على التحالف العربي.

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