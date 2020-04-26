شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول اماراتي رفيع يصعق الزبيدي وكل ابناء الجنوب ويؤكد..من يعتمد على الاخرين لاطعام نفسه وعائلته لن يستطيع اطعام شعبه ولن يكون قادر على اقامة دولة مستقلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مسؤول اماراتي رفيع يصعق الزبيدي وكل ابناء الجنوب ويؤكد..من يعتمد على الاخرين لاطعام نفسه وعائلته لن يستطيع اطعام شعبه ولن يكون قادر على اقامة دولة مستقلة

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