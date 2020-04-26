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صنعاء - ياسمين الخيامي - 4 محافظات جنوبية تصعق الجميع وتقلب الامور راسا على عقب بعد اعلان الانفصال..شاهد الى جانب من وقفت 4 محافظات جنوبية مع الزبيدي ام مع هادي ؟

كشفت مصادر خاصة ل"صنعاء اونلاين" ان السلطات المحلية بمحافظات حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة، على تواصل من اجل الخروج بموقف موحد عقب اعلان الانتقالي بيان الانفصال والحكم الذاتي في الجنوب. وقالت المصادر ان التفاهات الاولية بين محافظي المحافظات الاربع هو التزامهم بالمرجعيات الدولية ومقررات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية واتفاق الرياض كحلول للازمة الحالية ومخرجا للجميع. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: مسؤول اماراتي رفيع يصعق الزبيدي وكل ابناء الجنوب ويؤكد..من يعتمد على الاخرين لاطعام نفسه وعائلته لن يستطيع اطعام شعبه ولن يكون قادر على اقامة دولة مستقلة 4 محافظات جنوبية تصعق الجميع وتقلب الامور راسا على عقب بعد اعلان الانفصال..شاهد الى جانب من وقفت 4 محافظات جنوبية مع الزبيدي ام مع هادي ؟ خبر كارثي يصعق الرئيس هادي وينهي مسيرته السياسية الى الابد..دعوة سعودية واضحة وصريحة بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة Advertisements ليست الامارات ولا الانتقالي ولا امريكا ولا روسيا..الكويت تصعق الجنوبيين وتكشف من هي الجهة التي تقرر مصير الانفصال ومصير الرئيس هادي وشرعيته ( صورة ) ورد للتو..الحوثي يباغت الشرعية والسعودية ويحدد موقف رسمي بشان اعلان الانفصال وادارة شؤون الجنوب..موقف لم يتخيله احد حتى الجنوبيين انفسهم لكنه مخادع علي الشيبة القيادي في الانتقالي اول شخصية جنوبية يتنبأ بما سيحدث في الجنوب بعد خروج الاوضاع عن السيطرة..ولا عودة للرئيس هادي الى منزله في محافظة ابين عاجل وخطير..سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتباغت الجميع وتحدد موقفها من اعلان الانفصال وادارة كل المناطق الجنوبية من قبل المجلس الاتقالي الجنوبي نهاية كارثة للشرعية..شاهد الصور التي ارعبت الرئيس هادي وقلبت الامور راسا على عقب وجعلت عودته الى اليمن من سابع المستحيلات ( صور صادمة ) وتوقع المصدر بأن يكون اول رد للمحافظات الاربع هو اعلان اشهار اقليم حضرموت وتفعيل الحكم الذاتي للإقليم في اطار الشرعية اليمنية. واعلن المجلس الانتقالي الجنوبي منتصف ليل السبت حالة الطوارئ والحكم الذاتي للمحافظات الجنوبية.

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