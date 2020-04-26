شكرا لبحثكم عن خبر مسهور يكشف الخيار الاخطر للرئيس هادي بعد اعلان الانتقالي الادارة الذاتية للجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المحلل السياسي هاني مسهور عن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد إعلان المجلس الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب. Advertisements وقال مسهور في تغريدة له على تويتر: ‏أخطر ما يمكن أن يحدث بعد اعلان المجلس الانتقالي ‎#الادارة_الذاتية_للجنوب أن يتعجل الرئيس هادي بطلب التدخل التركي في اليمن وهي مسألة محسومة بسيطرة حزب الاصلاح على السلطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسهور يكشف الخيار الاخطر للرئيس هادي بعد اعلان الانتقالي الادارة الذاتية للجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.