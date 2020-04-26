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تفاصيل المهمة الاولى التي قام بها اللواء بن بريك في ديوان محافظة عدن صباح اليوم

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يزيد بن سلمان - شبوة - ‏انتهى قبل قليل اول لقاءً مُثمراً وإيجابياً بين قيادة‎ المجلس الانتقالي الجنوبي ووكلاء السلطة المحلية بديوان العاصمة عدن.

وفي اللقاء الذي ترأسه اللواء احمد سعيد بن بريك ، قائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، رئيس الجمعية الوطنية ، تم خلاله مناقشة ابرز التحديات السياسية و الاقتصادية القادمة.

 كما تم وضع مصفوفة شاملة للحلول الادارة الذاتية للجنوب .

من جانبه، اكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، على ضرورة تحمل المسؤلية تجاه هذا الشعب الصابر والمكافح .

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واشار هيثم في تغريده على حسابه الشخصي بـ"تويتر " : من اراد خدمة المواطنين،عليه ان يبادر للحل .

حضر اللقاء عدد من وكلاء العاصمة عدن وعدد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس وقياداته المحلية .

عن: انتقالي العاصمة 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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