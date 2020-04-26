شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل المهمة الاولى التي قام بها اللواء بن بريك في ديوان محافظة عدن صباح اليوم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ‏انتهى قبل قليل اول لقاءً مُثمراً وإيجابياً بين قيادة‎ المجلس الانتقالي الجنوبي ووكلاء السلطة المحلية بديوان العاصمة عدن.

وفي اللقاء الذي ترأسه اللواء احمد سعيد بن بريك ، قائم باعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ، رئيس الجمعية الوطنية ، تم خلاله مناقشة ابرز التحديات السياسية و الاقتصادية القادمة.

كما تم وضع مصفوفة شاملة للحلول الادارة الذاتية للجنوب .

من جانبه، اكد المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، المهندس نزار هيثم، على ضرورة تحمل المسؤلية تجاه هذا الشعب الصابر والمكافح .

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واشار هيثم في تغريده على حسابه الشخصي بـ"تويتر " : من اراد خدمة المواطنين،عليه ان يبادر للحل .

حضر اللقاء عدد من وكلاء العاصمة عدن وعدد من اعضاء هيئة رئاسة المجلس وقياداته المحلية .

عن: انتقالي العاصمة