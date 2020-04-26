شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس تحرير بيان المجلس الانتقالي يؤكد تمسكه باتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

اعتبر جمال محسن رئيس تحرير الخليج 365 أن إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي خطوة استباقية لمحاولة حزب الإصلاح السيطرة على مكتسبات تحرير محافظات الجنوب لصالح تركيا وقطر بعد أن كانت تحت سيطرة الحوثيين ومن يدعمها من إيران.



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وقال محسن وفقا لـ24 إن القرار الذي اتخذه المجلس الانتقالي الجنوبي يؤيده الكثير من شعب اليمن في الجنوب، وتم اللجوء إليه لعدم تنفيذ اتفاق الرياض ويكشف مؤامرة حزب الإصلاح لدخول عدن وإعلان المنطقة الجنوبية تحت سيطرته لتنتقل إلى قبضة تركيا وقطر، وذلك لأهمية ميناء عدن الاستراتيجية.

وأكد أن المجلس الانتقالي لجأ إلى هذه الخطوة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على المكتسبات التي حققه الفترة الماضية حيث حرر شعب الجنوب كافة المناطق الجنوبية ولكن المحافظات الشمالية لم يتم تحريرها، مشيرا إلى أن بيان وزارة الخارجية اليمنية به إشارة خاطئة وهو اعتبار ما حدث انقلاب على الشرعية.

وشدد محسن على أن بيان المجلس الانتقالي يؤكد تمسكه باتفاق الرياض ويطالب بالضغط على الحكومة الشرعية لمواجهة مؤامرات حزب الإصلاح وإفشال تنفيذ اتفاق الرياض.