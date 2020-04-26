شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مركز الملك سلمان يدشن توزيع حقائب نظافة لنازحي الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية ،توزيع حقائب نظافة شخصية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) للنازحين في مخيمات الجشة وآل جابر بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، استفاد منها 800 أسرة، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



وأشاد مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الحديدة حميد الخزان ، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة أبناء محافظة الحديدة النازحين في مخيمات الساحل الغربي..مشيراً الى أن هذا الدعم يستهدف 800 أسرة نازحة في مخيمات الحديدة من خلال توزيع حقائب نظافة شخصية ومواد تعقيميه ضمن مشروع المياه والإصحاح البيئي الذي يموله مشكورًا مركز الملك سلمان للإغاثة.

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