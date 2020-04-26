شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تقدم 171 طنا من المساعدات الغذائية للأسر في حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة مساعدات للأسر غير القادرة بمديرية الشحر في حضرموت.

Advertisements تمثلت المساعدات الإماراتية في 4 آلاف سلة غذائية تزن 171 طنا و200 كيلوجرام من السلع التموينية الأساسية. يأتي ذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف التخفيف من معاناة الأسر وتحسين ظروفها المعيشية. المساعدات سيتم توزيعها على مرحلتين بواقع ألفي سلة في كل مرحلة يستفيد منها 20 ألفا من الأسر.

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