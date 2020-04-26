أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 الخليج 365 ـ خاص: ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني ليومنا هذا الأحد، 26/نيسان/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ اجتماع موسع لقيادة العمليات المشتركة لمناقشة سير العمليات القتالية https://www.elyamnelaraby.com/475996/ ـ وصول ثلاث شاحنات إيوائية مقدمة من مركز الملك سلمان للمتضررين من السيول بعدن https://www.elyamnelaraby.com/475985/ ـ التحالف يقصف تجمعا للمليشيا في مدغل بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/475981/ ـ تحالف دعم الشرعية: 129 انتهاكا حوثيا لتمديد وقف إطلاق النار https://www.elyamnelaraby.com/475978/ Advertisements ـ سقوط صاروخ حوثي في منطقة مريس بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/475977/ ـ الخسائر تلاحق الحوثيين في البيضاء والضالع https://www.elyamnelaraby.com/475973/ ـ مسهور يكشف حقيقة البيان المنشور باسم محافظ حضرموت حول القضية الجنوبية (صورة) https://www.elyamnelaraby.com/475969 ـ "عقيل" يعلق على إعلان المجلس الانتقالي الطوارئ و"الإدارة الذاتية" للجنوب https://www.elyamnelaraby.com/475965/ ـ غارة أمريكية تستهدف عناصر تنظيم القاعدة بشبوة https://www.elyamnelaraby.com/475960/

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