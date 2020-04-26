شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناطق الجيش الليبي: مليشيا الوفاق تمطر ترهونة بالصواريخ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، أن قوات «حكومة الوفاق» ومرتزقة أردوغان شنوا قصفاً صاروخياً على مدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

Advertisements وقال اللواء المسماري عبر صفحته الرسمية في «فيسبوك»: «تعرضت مدينة ترهونة منذ لحظات لقصف بأكثر من 20 صاروخاً سقطت كلها على منازل ومناطق مدنية»، مضيفاً أنه «جاري الآن حصر الأضرار وتوثيقها». ودعا المسماري بعثة الأمم المتحدة في ليبيا للاضطلاع بواجباتها وإدانة الإرهابيين الحقيقيين، مهدداً بأن رد القوات المسلحة جاهز وقادم لا محالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ناطق الجيش الليبي: مليشيا الوفاق تمطر ترهونة بالصواريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.