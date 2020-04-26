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عدن - ياسمين التهامي - قرارات حاسمة" من شقيقة الرئيس الكوري الراحل كيم جونغ !

قالت مصادر اعلاميه اليوم السبت أن الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ اون وافته المنية صباح الأربعاء الماضي اثر مضاعفات العملية الاخيرة التي اجراها في القلب الشاهد برس

وأشارت المصادر إلى أن شقيقته الزعيم الكوري كيم يو جونغ قد تسلمت رئاسة الحزب الحاكم ورئاسة البلاد والإعلان قد يكون اليوم او غدا بحسب مصادر الإذاعة. جديد اب برس Advertisements ​

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