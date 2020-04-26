شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان..روسيا تعلن قبل قليل خبر صاعق جعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يبكون من شدة القهر، والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابو علي الحاكم تفاصيل ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وردنا الان..روسيا تعلن قبل قليل خبر صاعق جعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يبكون من شدة القهر، والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابو علي الحاكم تفاصيل !

سقط 35 قتيلا وجريحا، مساء الجمعة، في معارك بين القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، ومليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الضالع وسط اليمن. ونقلت وكالة "سبوتنك" الإخبارية عن مصدر عسكري قوله: " المليشيات الحوثية شنت هجوما واسعا من محاور عدة على مواقع للقوات المشتركة في قطاعي حبيل يحيى والثوخب شمال شرقي مديرية الحشاء غرب الضالع". جديد اب برس Advertisements ​

وأضاف: "الجيش صد الهجوم الذي استمر منذ مساء الجمعة وحتى فجر السبت، إثر معارك شنت خلالها القوات المشتركة قصفا مركزا على ثكنات وتجمعات للجماعة في جبل المصيوح والظفير والثوخب. ووفقا للمصدر، أسفرت المعارك والقصف عن مقتل 10 من المليشيا الحوثية وإصابة 17، في حين سقط من القوات المشتركة 3 قتلى و5 جرحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان..روسيا تعلن قبل قليل خبر صاعق جعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يبكون من شدة القهر، والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابو علي الحاكم تفاصيل ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.