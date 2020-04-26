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عدن - ياسمين التهامي - الخطر يقترب من الملك سلمان" بعد مصرع الحارس الشخصي عبد العزيز الفغم، وضجة كبيرة في مواقع التواصل تفاصيل!

عاد اسم عبد العزيز الفغم، الحارس السابق للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للظهور مجددًا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد بث برنامج على قناة “إم بي سي”، حول ماضيه وكيف لفت نظر الملوك خلال خدمته.

جديد اب برس

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وأثارت حلقة تلفزيونية أذيعت في أول يوم في شهر رمضان 2020، عن حياة الحارس الشخصي السابق للملك سلمان، عبد العزيز الفغم، ردود فعل كبيرة بين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي وخارجها.

وكشف عدد من أقارب وزملاء اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تفاصيل وجوانب من حياته لأول مرة.

وقال الدكتور نواف الفغم، عضو مجلس الشورى السعودي، شقيق عبد العزيز الفغم، لبرنامج “لقاء من الصفر”، على فضائية “إم بي سي”، إنه عندما سأل والدته عن أكثر أبنائها طيبة، فقالت “إنه عبد العزيز، ولدي 6 أبناء منهم 5 لي وواحد احتسبته عند الله لهذه الدولة”.

وعرض البرنامج صورا نادرة لطفولة اللواء الراحل عبد العزيز الفغم.

بينما تذكر قائد الحرس الملكي سابقا، الفريق أول، حمد العوهلي، مساندة عبد العزيز الفغم له ووقوفه بجواره بعد تعرضه لحادث صحي، وأنه عندما استفاق من المخدر وفوجئ بوجوده جواره سأله عن سبب حضوره، فأجابه: “إذا لم آت فمن الذي سيأتي”.

ضجة عن حارس الملك سلمان المقتول

كما كشف العوهلي لبرنامج “لقاء من الصفر” عن السبب الذي جعل الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز يختار اللواء عبد العزيز الفغم حارسا شخصيا له.

وأوضح أن الفغم كان بارزا بين زملائه، وبروزه هذا لفت نظر الملك عبد الله، ليصبح بعدها الحارس الشخصي له وللملك سلمان من بعده.

فيما قال والد عبد العزيز الفغم، اللواء بداح الفغم، أن الجميع كان يحب ابنه، وأنه كان رجلا مخلصا في عمله.

ووصف نائب قائد الحرس الملكي سابقا، الفريق عبيد بن غيث، عبد العزيز الفغم بـ”الضابط الحي”، وذلك عند حديثه عن سبب اختياره له للعمل في الاستخبارات.

وتذكر الضابط السابق بقوات الأمن الخاصة، فهد الشثري، أول مرة رأى فيها زميله عبد العزيز الفغم، وكيف تميّز بشكل كبير في تمرين قاس مع زملاء آخرين.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد أعلنت في 28 سبتمبر/أيلول 2019، تفاصيل مقتل لواء في الحرس الملكي، بالإضافة إلى الجاني، وإصابة 2 مدنيين، و5 من رجال الأمن إثر إطلاق نار في مدينة جدة، غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم شرطة مكة، في بيان “استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد إطلاق النار عليه من صديقه، وإصابة 5 من رجال الأمن”، متابعا: “كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم في زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمحافظة جدة”.

وأوضح البيان: “دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء وممدوح آل علي، فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على اللواء، ما أدى لإصابة اثنين من الموجودين في المنزل، هما شقيق صاحب المنزل، وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية”.

ضجة عن حارس الملك سلمان المقتول

وأضاف: “عند مباشرة الجهات الأمنية للموقع الذي تحصن داخله الجاني، بادرها بإطلاق النار رافضا الاستسلام، الأمر الذي اقتضى التعامل معه بما يحيد خطره، وأسفر ذلك عن مقتل الجاني على يد قوات الأمن”.

وأكد البيان: “استشهاد اللواء عبد العزيز الفغم بعد نقله للمستشفى جراء إصابته من رصاص الجاني، وإصابة تركي بن عبد العزيز السبتي سعودي الجنسية، وجيفري دالفينو ساربوز ينغ فلبيني الجنسية الموجودين بالمنزل، كما أصيب 5 من رجال الأمن بسبب طلق النار العشوائي من قبل الجاني، وقد جرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالتهم مطمئنة. والجهات المختصة تواصل تحقيقاتها في هذه القضية”.