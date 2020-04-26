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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر كارثي يصعق الرئيس هادي وينهي مسيرته السياسية الى الابد..دعوة سعودية واضحة وصريحة بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة

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