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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير..سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتباغت الجميع وتحدد موقفها من اعلان الانفصال وادارة كل المناطق الجنوبية من قبل المجلس الاتقالي الجنوبي

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