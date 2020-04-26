شكرا لمتابعة خبر عن ورد للتو..الحوثي يباغت الشرعية والسعودية ويحدد موقف رسمي بشان اعلان الانفصال وادارة شؤون الجنوب..موقف لم يتخيله احد حتى الجنوبيين انفسهم لكنه مخادع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الحوثي يباغت الشرعية والسعودية ويحدد موقف رسمي بشان اعلان الانفصال وادارة شؤون الجنوب..موقف لم يتخيله احد حتى الجنوبيين انفسهم لكنه مخادع

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