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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست الامارات ولا الانتقالي ولا امريكا ولا روسيا..الكويت تصعق الجنوبيين وتكشف من هي الجهة التي تقرر مصير الانفصال ومصير الرئيس هادي وشرعيته ( صورة )

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