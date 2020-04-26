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صنعاء - ياسمين الخيامي - علي الشيبة القيادي في الانتقالي اول شخصية جنوبية يتنبأ بما سيحدث في الجنوب بعد خروج الاوضاع عن السيطرة..ولا عودة للرئيس هادي الى منزله في محافظة ابين

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