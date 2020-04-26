شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الآن ." صور " اقمار صناعية تحسم الجدل وتضع النقاط علىالحروف وتكشف مصير زعيم كوريا الشمالية ..(شاهد) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الآن ." صور " اقمار صناعية تحسم الجدل وتضع النقاط علىالحروف وتكشف مصير زعيم كوريا الشمالية ..(شاهد)

أظهرت صور أقمار صناعيةراجعها مركز أبحاث مختص بكوريا الشمالية مقره واشنطن قطارا خاصا يرجح أنه خاص بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عند منتجع داخل البلاد هذا الأسبوع، وذلك وسط تقارير متضاربة بشأن تدهور صحة كيم ومكانه.

واندلعت عاصفة من التكهنات يوم السبت بشأن تدهور صحة زعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه إلى عملية جراحية في القلب، بحسب وسائل إعلام.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

خبر كارثي يصعق الرئيس هادي وينهي مسيرته السياسية الى الابد..دعوة سعودية واضحة وصريحة بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم واعلان دولتهم المستقلة

ليست الامارات ولا الانتقالي ولا امريكا ولا روسيا..الكويت تصعق الجنوبيين وتكشف من هي الجهة التي تقرر مصير الانفصال ومصير الرئيس هادي وشرعيته ( صورة )

ورد للتو..الحوثي يباغت الشرعية والسعودية ويحدد موقف رسمي بشان اعلان الانفصال وادارة شؤون الجنوب..موقف لم يتخيله احد حتى الجنوبيين انفسهم لكنه مخادع

Advertisements

علي الشيبة القيادي في الانتقالي اول شخصية جنوبية يتنبأ بما سيحدث في الجنوب بعد خروج الاوضاع عن السيطرة..ولا عودة للرئيس هادي الى منزله في محافظة ابين

عاجل وخطير..سلطنة عمان تخرج عن صمتها وتباغت الجميع وتحدد موقفها من اعلان الانفصال وادارة كل المناطق الجنوبية من قبل المجلس الاتقالي الجنوبي

نهاية كارثة للشرعية..شاهد الصور التي ارعبت الرئيس هادي وقلبت الامور راسا على عقب وجعلت عودته الى اليمن من سابع المستحيلات ( صور صادمة )



وقال موقع "تي إم زي"، وفقا لمصادر آسيوية، إن صحة كيم جونغ أون تدهورت كثيرا وأدخل العناية المركزة مطلع هذا الشهر، ولكن "خطأ فادحا" من الجراحين في العملية الجراحية اللاحقة، وضعته بين الحياة والموت.

وأضاف الموقع المختص بأخبار المشاهير، إن كيم جونغ أون توفي، أو أنه على فراش الموت، وفقا لتقارير إخبارية ظهرت من الصين واليابان.

وفجرت نائبة رئيس محطة تلفزيونية مدعومة من هونغ كونغ، الخبر، عندما أعلنت أن الزعيم الكوري الشمالي "قد مات".

ونشرت نائبة رئيس المحطة الخبر على موقع ويبو الصيني للتواصل الاجتماعي، وقالت أن مصدرها قوي جدا ومؤكد.

لكن لم يتسن التأكد من هذه التقارير من أي مصدر رسمي سواء في كوريا الجنوبية الدولة التي تسخر مخابراتها لمراقبة جارتها الشمالية، أو من الولايات المتحدة التي قلل رئيسها دونالد ترامب من التقارير التي تحدثت عن حالة كيم الخطيرة.

وسبق أن ثارت تكهنات مماثلة في فترات غاب فيها الزعيم الكوري الشمالي عن الحياة العامة، لكن ثبت عدم صحتها في النهاية.