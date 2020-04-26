إب: قيادي حوثي يستحدث سجن خاص ويفرض اتاوات مالية على المواطنين في مذيخرة

سطا قيادي حوثي على مبنى إدارة مشروع حكومي في محافظة إب، وسط اليمن، وحوله إلى سجن خاص، في ظل استمرار الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين في المحافظة الخاضعة لسيطرتهم.



جاء ذلك في شكوى تقدم بها أهالي منطقة " الأفيوش" في مديرية مذيخرة، وشكوا فيها من انتهاكات واعتداءات من قبل قيادات حوثية تطال الحقوق الخاصة والعامة.



وقال سكان المنطقة، إن القيادي المتحوث، عبد الرحمن الوهابي، والملقب أبو وهبان، سطا على مبنى إدارة مشروع مياه في المنطقة، بقوة السلاح، مع مجاميع مسلحة، وحوله إلى سجن خاص.



وأشار السكان إلى أن الوهابي اقتحم منزل المواطن عبدالفتاح عبدالجليل الرفاعي، واقتاده إلى السجن الخاص، وتم تعذيبه، لمدة ثلاث أيام، ورفض إطلاق سراحه إلا بعد دفع مقابل مالي، كنوع من الابتزاز المالي المعهود عن "الوهابي" الذي لطالما استخدمه ضد الأهالي، وفق الشكوى.



وبحسب السكان فإن "الوهابي"، قام بنصب نقاط تفتيش لابتزاز المسافرين، ونهب أموالهم، تحت مسميات مختلفة، وممارسة كافة أعمال البلطجة بحق العشرات من المواطنين.



ويتعرض المدنيون في محافظات سيطرة الانقلابيين الحوثيين لانتهاكات يومية، أبرزها الابتزاز المالي الذي يزداد وتيرته في المناسبات والمواسم الدينية.



