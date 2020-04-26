شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: قوات التحالف العربي تسلم البنك المركزي اليمني لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سارع المجلس الانتقالي الجنوبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إلى البدء في تنفيذ ما أعلنه من إقامة إدارة للحكم الذاتي في المناطق الواقعة تحت سيطرته، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها سيكون لها "تبعات كارثية".

وتسلمت قوات الانتقالي صباح اليوم مقر البنك المركزي في عدن من قوات تابعة للتحالف كانت تشرف على تأمينه، وذلك بعيد تسلم الانتقالي ميناء عدن وباقي المرافق الحكومية في عاصمة اليمن المؤقتة.

مالك اليزيدي اليافعي@malekalyazidi ٢٢٨ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وكتب الصحفي المؤيد للانتقالي الجنوبي صلاح بن لغبر: "كل الشكر لقوات التحالف العربي التي سلمت البنك المركزي بشكل رسمي للقوات المسلحة الجنوبية".

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صلاح بن لغبر@benlaghbar ٦١٤ من الأشخاص يتحدثون عن ذلك

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد إقامة إدارة ذاتية في الجنوب ابتداء من منتصف ليل السبت.

وأعلن أيضا حالة الطوارئ في مدينة عدن وكل المحافظات الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية الشرعية إن "إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما أسماه إدارة الجنوب ما هو إلا استمرار للتمرد المسلح وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان".