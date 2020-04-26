شكرا لبحثكم عن خبر الاسماء والمناصب: بن عزيز يسجن قادة خانوا الشرعية بالتخابر مع الحوثي وبيع الاسلحة واسقاط مواقع عسكرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية ان اللواء صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان وجه باعتقال قيادات عسكرية رفيع في الشرعية . وقالت المصادر ان بن عزيز قام بسجن وتوقيف العميد عبدالوهاب أسعد قائد اللواء 81 مشاة , بتهمة بيع أسلحة اللواء , والتآمر بتسليم مواقع واحالته الى الاستخبارات للتحقيق والسجن ورفع التحقيقات بصورة عاجلة . Advertisements وأضافت المصادر ان صغير بن عزيز قام بسجن العميد صالح العوسجي اركان حرب اللواء 314 مدرع واحاله الى التحقيق وسجنه بالاستخبارات العسكرية بتهمة التخابر مع الحوثيين وبيع الاسلحة .

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