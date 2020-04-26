سقوط صاروخ حوثي في منطقة مريس بالضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

الخليج 365 ـ الضالع

هز دوي انفجار منطقة مريس، شمالي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع صباح اليوم.



وذكرت مصادر عسكرية أن ‏صاروخا حوثيا من نوع كاتيوشا سقط في مكان خال من أي تجمعات عسكرية أو مدنية بمنطقة مريس.

Advertisements

وبينت المصادر أن المليشيا أطلقت الصاروخ من جوار مستشفى النجار، شمالي مدينة دمت عاصمة المديرية.

وأشارت إلى أن الصاروخ الذي سمع دوي انفجاره إلى عدة أماكن مجاورة لم يتسبب باية خسائر بشرية أو مادية.