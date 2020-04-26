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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سقوط صاروخ حوثي في منطقة مريس بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
الخليج 365 ـ الضالع
هز دوي انفجار منطقة مريس، شمالي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع صباح اليوم.
وذكرت مصادر عسكرية أن صاروخا حوثيا من نوع كاتيوشا سقط في مكان خال من أي تجمعات عسكرية أو مدنية بمنطقة مريس.
وبينت المصادر أن المليشيا أطلقت الصاروخ من جوار مستشفى النجار، شمالي مدينة دمت عاصمة المديرية.
وأشارت إلى أن الصاروخ الذي سمع دوي انفجاره إلى عدة أماكن مجاورة لم يتسبب باية خسائر بشرية أو مادية.
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