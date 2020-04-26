شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "عقيل" يعلق على إعلان المجلس الانتقالي الطوارئ و"الإدارة الذاتية" للجنوب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

الشحات غريب

علق الدكتور أحمد عقيل مدير مكتب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، على إعلان المجلس الانتقالي في وقت متأخر من مساء السبت، عن تشكيل "إدارة ذاتية" وفرض حالة الطوارئ في محافظات الجنوب.



Advertisements

وقال عقيل في تصريحات خاصة لــ"الخليج 365"، إن الادارة الذاتية للجنوب التي أعلن عنها المجلس الانتقالي الجنوبي منتصف الليلة الماضية لا تعني اعلان حرب أو التمرد على التحالف العربي وعلى شرعيه الرئيس هادي بقدر ماهي موجهه ضد منظومة الفساد داخل هذه الحكومة المنتهيه الصلاحية فرضها الواقع وتعد خطوة في الاتجاه الصحيح و بالتاكيد ستتبعها خطوات لكن يبقى النجاح في الميدان و التعاطي مع الملفات التي تهم عدن على وجه التحديد بشكل خاص و الجنوب بشكل عام هي المحك الحقيقي للمجلس الانتقالي .

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، قد أعلن في وقت متأخر من مساء السبت، عن تشكيل "إدارة ذاتية" وفرض حالة الطوارئ في محافظات الجنوب، إثر تصاعد خلافه مع الحكومة اليمنية.