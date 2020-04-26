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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غارة أمريكية تستهدف عناصر تنظيم القاعدة بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
شنت طائرات بدون طيار أمريكية، السبت، غارة جوية على عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مديرية بيحان، بمحافظة شبوة.
ووقعت الغارة، بحسب وسائل إعلام يمنية، في المنطقة الواقعة بين بلدتي الخدرة والنبيق بعين بيحان شمال المحافظة.
وتزامنت الغارة مع عودة عناصر تنظيم "القاعدة" الإرهابية إلى محافظة شبوة، عقب سيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية على المحافظة.
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن موقع "سايت" الاستخباراتي، أن تنظيم القاعدة الإرهابي أكد مقتل زعيمه في اليمن قاسم الريمي في غارة أمريكية مطلع نفس الشهر.
وقالت ريتا كاتز، مديرة الموقع المهتم بمتابعة صفحات الجماعات الإرهابية على الإنترنت، على حسابها بموقع تويتر: "إن التنظيم الإرهابي أكد مقتل الريمي وذلك بعد نحو شهر من تصفيته جراء غارة بطائرة أمريكية مسيرة في اليمن".
وأعلن التنظيم، لاحقا، أن "خالد بن عمر باطرفي هو الزعيم الجديد للتنظيم في اليمن"، بحسب "سايت".
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