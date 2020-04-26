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صنعاء - ياسمين الخيامي - نهاية كارثة للشرعية..شاهد الصور التي ارعبت الرئيس هادي وقلبت الامور راسا على عقب وجعلت عودته الى اليمن من سابع المستحيلات ( صور صادمة )

أقدم محتجون في مدينة الشحر بساحل حضرموت على قطع عدد من الطرق من خلال إحراق الإطارات المشتعلة احتجاجا على استمرار تدهور خدمة الكهرباء. وقال محتجون لمراسل عدن تايم أن خروجهم للشوارع وتعطيل حركة سير المركبات يأتي كردة فعل على استمرار تجاهل السلطات المحلية والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لانقطاع الكهرباء عن منازلهم لساعات طويلة. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: الرئيس هادي يطيح بالجنرال الاحمر ووزير الدفاع من منصبهما بعد فضيحة مدوية كشفها هذا القائد العسكري الشجاع..لن تصدق ماهي الفضيحة المدوية ( صورة ) ولي عهد ابو ظبي يقهر كل السعوديين ويصعق الملك سلمان وولي عهده ويقدم لــــ"عبد الملك الحوثي" هدية لا تقدر بثمن ستقصم ظهرالسعودية وتلغي اي دور لها في اليمن شاهد.. أول ظهور للمطرب الشعبي “خالد عبدالرحمن” يمثل دور “شقير” في مسلسل “ضرب الرمل” بأمر خادم الحرمين.. فع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة ابتداء من اليوم ورد للتو.. أجهزة الامن القطرية تلقي القبض على "فيصل القاسم" .. وقناة الجزيرة توقفه عن العمل بعد ارتكابه هذا الفعل الصادم .. شاهد (فيديو صادم) وردنا الان.. ”قناة الجزيرة“ تقطع جميع برامجها وتبث خبر عاجل ابكى ابناء اليمن بالداخل والخارج.. ( شاهدوا تفاصيل حصرية ) عـاجل .. ”قناة العربية“ تقطع جميع برامجها وتبث هذا الخبر العاجل الذي سيزلزل العالم وسيشعل “حرب عالمية ثالثة”.. ( شاهدوا تفاصيل حصرية ) سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يرقصون فرحا بعد هذا الحدث الصاعق الذي اربك حسابات الحوثي وجعله يدرك ان اقتحام مارب من سابع المستحيلات..(صورة ) Advertisements عاجل وفي غاية الخطورة..قوات الانتقالي تصعق الملك سلمان وولي عهده وتختطف قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي ..ومصادر عسكرية تكشف مصيره سلطان العرادة وقبائل مأرب الشرسة يرقصون فرحا بعد هذا الحدث الصاعق الذي اربك حسابات الحوثي وجعله يدرك ان اقتحام مارب من سابع المستحيلات..(صورة ) عاجل وفي غاية الخطورة..قوات الانتقالي تصعق الملك سلمان وولي عهده وتختطف قائد القوات السعودية في الجنوب العميد مجاهد العتيبي ..ومصادر عسكرية تكشف مصيره قناة الجزيرة تزف اسعد خبر لعيدروس الزبيدي..لواء عسكري بالكامل يقصم ظهر الرئيس هادي ويعلن تأييده المطلق للانفصال ويهدد القوات السعودية بدفنهم احياء اذا تدخلت وردنا قبل قليل..اقوى رجل في الجنوب يصعق المجلس الانتقالي ويفسد فرحته باعلان الانفصال ويقوم بهذه الحركة المرعبة التي اربكت كل القوات التابعة للانتقالي هل تذكرون توجيهات وزير الداخلية السعودي بقطع لسان الشيخ عائض القرني..شاهد الشيخ عائض يخرج عن صمته ويكشف بالفيديو حقيقة ما تعرض له ( فيديو مؤثر ) عاجل.. دقت ساعة الصفر وسلاح فتاك ومدرعات حديثة تقتحم قبل قليل العاصمة عدن وتقلب الامور راسا على عقب ومصير الانتقالي في كف عفريت "صور" وردنا الان..روسيا تعلن قبل قليل خبر صاعق جعل عبد الملك الحوثي ومهدي المشاط يبكون من شدة القهر، والخبر ينزل كالصاعقة على راس ابو علي الحاكم الفنانة نانسي عجرم تنقذ نفسها وبناتها وتضع حبل المشنقة حول رقبة زوجها الدكتور فادي هاشم وتقدم للقضاء اللبناني دليل قاطع ان زوجها هو قاتل الشاب السوري ( فيديو ) وتعيش مدن ساحل حضرموت تدهورا كبيرا في خدمات الكهرباء على الرغم من تأكيد المحافظ البحسني أن إدارته المحلية قامت بتوفير كميات كافية من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم. وتعد محافظة حضرموت هي المدينة الثانية التي تتوسع فيها الاحتجاجات بعد أن أندلعت اليوم وأمس احتجاجات كبيرة في العاصمة المؤقتة عدن احتجاجاً على فساد الشرعية والانتقالي وعدم توفير أدنى مقومات الحياة لابناء المناطق المحررة، وأثار توسع الاحتجاجات إلى حضرموت رعب كبير بين قيادات الشرعية والانتقالي خوفاً من اندلاع ثورة شعبية عارمة جراء ما يحصل منهم.

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