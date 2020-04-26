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صنعاء - ياسمين الخيامي - استشهاد"العرادة" ومعه قيادات عسكرية بارزه..ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويشن اعنف هجوم على مأرب ويتوغل في مناطق"العلم"و"فجر عشره" بأطراف صرواح

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كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد"العرادة" ومعه قيادات عسكرية بارزه..ابو علي الحاكم يباغت الجميع ويشن اعنف هجوم على مأرب ويتوغل في مناطق"العلم"و"فجر عشره" بأطراف صرواح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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