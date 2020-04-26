شكرا لبحثكم عن خبر صورة: رفع علم دولة الجنوب على بوابة قيادة الأول مشاة بحري في جزيرة سقطرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفع أفراد وضباط اللواء الأول مشاة بحري بسقطرى امس السبت علم الجنوب تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة اللواء عيدروس الزبيدي . وقد كانت عدد من الكتائب قد أعلنت تأييدها للمجلس الانتقالي الجنوبي في وقت سابق .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة: رفع علم دولة الجنوب على بوابة قيادة الأول مشاة بحري في جزيرة سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.