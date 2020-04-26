شكرا لبحثكم عن خبر الحوثي يعلن عن خفض غير متوقع في اسعار المحروقات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت شركةُ النفط اليمنية بصنعاء التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي الإنقلابية أنه سيتم إعادة النظر في أسعار المشتقات النفطية كإكرامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وسوف تكون كالتالي: 1200 ريال سعر الدبة البترول 20 لتراً 1600 ريال سعر الدبة الديزل 20 لتراً، Advertisements حيث سيتم تنفيذ هذا القرار ابتداء من يوم السبت القادم. ووجهت جميع المحطات بالالتزام بالتسعيرة الجديد، ودعت إلى الإبلاغ عن أية محطة تخالف هذا القرار. هذا وقد أكد مصدر أنه سيتم تطبيق التسعيرة الجديدة ابتداءا من يومنا هذا السبت الموافق 25/ابريل2020م

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