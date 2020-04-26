شكرا لبحثكم عن خبر الفضلي : لن نقف الا مع شرعية الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر وكيل أول ونائب محافظ محافظة أبين والشخصية الإجتماعية والقبلية البارزة الشيخ وليد بن ناصر الفضلي بياناً أكد فيه رفض السلطة المحلية بمحافظة ابين وكل شرائح المجتمع في المحافظة بيان المجلس الانتقالي الذي أعلن فيه حالة الطوارئ في العاصمة المؤقتة عدن وإعلان ما أسماها الإدارة الذاتية للجنوب وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة. وقال الشيخ وليد الفضلي، في بيان رسمي وزعه مكتبه على وسائل الإعلام،" نؤكد بأن محافظة أبين بكل أبنائها وكافة شرائحها المجتمعية والقبلية والأحزاب السياسية تقف صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الشرعية للبلاد ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن. ودعا وكيل أول ونائب محافظ ابين الشيخ وليد بن ناصر الفضلي كل المواطنين في المحافظة والشرفاء في باقي المحافظات للالتفاف حول القيادة السياسية الشرعية ممثلة بالمشير الركن عبدربه منصور هادي القائدالأعلى للقوات المسلحة والأمن. وقال الشيخ الفضلي،"إن حالة الطوارئ لا يحق لأي كان ان يعلنها غير رئيس الجمهورية الشرعي فقط واننا نستغرب من طيش... التي تتناغم في تصرفاتها شمالاً وجنوباً وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وجر البلاد إلى العنف والإحتراب . Advertisements مؤكداً أن مشاريع التقسيم والتفتيت لن تُفلح وستواجه بحزم من كل الشرفاء في المحافظات الجنوبية وبمقدمتهم محافظة أبين الباسلة التي لن تقف الا مع مؤسسات الدولةوالشرعية الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي. *من رمزي الفضلي

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