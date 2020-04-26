ماذا قال البيض تعليقا على قرار المجلس الانتقالي اعلان الطوارئ والادارة الذاتية في الجنوب؟!

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يزيد بن سلمان - شبوة - علق الناشط السياسي الجنوبي هاني علي سالم البيض على البيان السياسي الهام الصادر عن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي المتضمن اعلان حالة الطوارئ وفرض الإدارة الذاتية للجنوب. وكتب البيض في تغريدة على موقع "تويتر": لحظات استثنائية وبيان الانتقالي حسمها بحسابات الوطن والمواطن واستند لقضية شعبه العادلة .. ‏فمزيدا من التماسك والتآزر وتوحيد الصف جيدا .. وتابع : على المجلس الانتقالي ان يتحمل المسؤولية باعتزاز وجدارة لايتردد ولايطيل الانتظار والاعتبارات الكثيرة الاخرى والإدارة الذاتية تعني اهل مكه ادرى بشعابها .. ‏واليوم عليه ان يقاتل لاجل التمكين من موارد الجنوب كي يسير الامور وانقاذ مايمكن انقاذه ‏وفي تقديري هذه اخر فرصة مفصلية ويستطيع ينتصر لها .. Advertisements وأضاف البيض في تغريدة أخرى قائلا: ستتعرض القيادة السياسية للمجلس الانتقالي لضغوط سياسية ودبلوماسية اقليمية ودولية ووساطات ‏واتوقع يدفعوا بالمبعوث الاممي ايضا لإجراء بعض تفاهمات وغيرها .. واختتم البيض تغريدته بالقول: ‏على المجلس الانتقالي ان يحصن قراراته ‏الوطنية اولا بالشعب ..! ‏ثم العمل بمسارين سياسي .. وآخر على الواقع وهو الأهم ..!

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