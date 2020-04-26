شكرا لبحثكم عن خبر السعودية ثانيا..أحدث احصائيات جائحة كورونا في الشرق الاوسط مساء السبت والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - ارتفع عدد الاصابات بفيروس كورونا في المملكة السعودية الى نحو 16300 حالة لتحتل المركز الثاني في احدث احصائيات جائحة كورونا مساء اليوم السبت في دول الشرق الاوسط وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وما تزال ايران في المرتبة الاولى بعدد اصابات يقترب من 90 الف اصابة، بينما باكستان ثالثا بأكثر من 12200 اصابة مؤكدة.

قطر رابعا باكثر من 9300 اصابة، وتراجعت الامارات الى المرتبة الخامسة باكثر من 9200 اصابة.

و تأتي مصر سادسا بأكثر من 4 الاف اصابة، ثم المغرب والكويت والبحرين والعراق.

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فيما لاتزال اليمن مسجلة حالة واحدة فقط تم شفاءها قبل يومين وفقا لتصريح رسمي من محافظ حضرموت.



