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قيادة لواء العاصفة تعلن السيطرة على المرافق الحكومية في العاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة -  

اعلنت قيادة لواء العاصفة ممثلة بقائد اللواء العميد اوسان العنشلي السيطرة على المرافق الحكومية منها البنوك والمواني والمطار، وتاتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.

 

وتاتي قرارات السيطرة على كافة المقرات والدوائر الحومية في كافة محافظات الجنوب في ظل الفشل والفساد التي مارستة ما يسمى بالشرعية والتي مارست سياسة الاخضاع وتجويع الشعب.

 

ودعاء العنشلي كافة المواطنيين الى التعاون مع الاجهزة الامنية في حفظ الامن والاستقرار في العاصمة عدن وعدم نشر الشائعات.

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كما اكد العنشلي ان قوات العاصفة لن تكون الا مع الشعب الجنوبي الذي صمد لسنوات ضد فساد ما يسمى بالشرعية.

 

واكد العنشلي ان قوات العاصفة لن تتهاون مع من يريد زعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى في العاصمة عدن .

 

صادر عن قيادة لواء العاصفة

المركز الاعلامي لقوات العاصفة على فيسبوك

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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