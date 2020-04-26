شكرا لبحثكم عن خبر قيادة لواء العاصفة تعلن السيطرة على المرافق الحكومية في العاصمة عدن والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
اعلنت قيادة لواء العاصفة ممثلة بقائد اللواء العميد اوسان العنشلي السيطرة على المرافق الحكومية منها البنوك والمواني والمطار، وتاتي هذه الخطوة تنفيذا لتوجيهات قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وتاتي قرارات السيطرة على كافة المقرات والدوائر الحومية في كافة محافظات الجنوب في ظل الفشل والفساد التي مارستة ما يسمى بالشرعية والتي مارست سياسة الاخضاع وتجويع الشعب.
ودعاء العنشلي كافة المواطنيين الى التعاون مع الاجهزة الامنية في حفظ الامن والاستقرار في العاصمة عدن وعدم نشر الشائعات.
كما اكد العنشلي ان قوات العاصفة لن تكون الا مع الشعب الجنوبي الذي صمد لسنوات ضد فساد ما يسمى بالشرعية.
واكد العنشلي ان قوات العاصفة لن تتهاون مع من يريد زعزعة الامن والاستقرار ونشر الفوضى في العاصمة عدن .
صادر عن قيادة لواء العاصفة
المركز الاعلامي لقوات العاصفة على فيسبوك
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