وادي حضرموت يعلن مخالفته بيان المجلس الانتقالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أصدرت السلطة المحلية بوادي حضرموت، بيانا بشأن الأحداث التي تشهدها العاصمة عدن.. ننشره كما ورد فيما يلي:



تعلن السلطة المحلية واللجنة الامنية بمحافظة حضرموت الوادي و الصحراء وقوفها صفا واحدا خلف القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي .

و تؤكد السلطة المحلية واللجنة الامنية رفضها المطلق لبيان المجلس المجلس الانتقالي والذي يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في العاصمة المؤقته عدن وعموم المحافظات الجنوبية وتشكيل لجان رقابية على مؤسسات الدولة وتعتبر ذلك عملا غير مسؤول وانقلابا يقوض اتفاقية الرياض .

Advertisements

وتؤيد السلطة المحلية واللجنة الامنية بالوادي والصحراء بيان محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن / فرج سالمين البحسني بخصوص هذه الأحداث ،كما تدعو كافة المكونات إلى وحدة الصف وتوجيه كافة الجهود لمكافحة العدو الرئيسي وهم الانقلابين الحوثيين والجماعات الارهابية .

ونتمنى من الاشقاء في المملكة العربية السعودية التدخل لعودة كل الاطراف الى اتفاقية الرياض وتنفيذها على أرض الواقع .

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

عصام حبريش الكثيري

وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء