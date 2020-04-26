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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإخوان يحررون سجينا متهم في قضايا اغتيالات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أفرج تنظيم الإخوان الإرهابي في اليمن والممول من قطر وتركيا، عن عضو في التنظيم كلف بتنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات في محافظة تعز كبرى مدن شمال اليمن.
وقالت القيادية المستقيلة من حزب الإصلاح ألفت الدبعي إن "تنظيم الإخوان في تعز أفرج عن متهم متورط في قضايا عنف وقتل عمد بحق مسؤولين مدنيين في تعز، في أحد الممارسات التي يقوم بها التنظيم المتهم برعاية التنظيمات الإرهابية المتطرفة" .. وفق “24“.
وأضافت أن "قائد محور تعز ومدير أمن تعز وعلى رأسهم المستشار سالم، يتواطأ مع من قام بإطلاق سراح المتهم بجريمة اغتيال رئيس جامعة تعز والتي أصيب على إثرها إصابة بليغة وأدت إلى مقتل مرافقه"، مؤكدة أن هؤلاء ينبغي أن تتم إقالتهم.
ويتقاسم التنظيم الممول من قطر وتركيا، السيطرة على تعز مع ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، عقب السيطرة على الأجزاء التي كانت قوات عسكرية تتبع الحكومة قد أمنتها عقب تحريرها خلال العامين الماضيين.
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