عـــــاجل : تعزيزات عسكرية تتحرك من المخا إلى عدن ( تفاصيل حصرية )

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عدن - ياسمين التهامي - تحركت قبل لحظات، تعزيزات عسكرية من المخا، مقر ألوية ما يسمى “المقاومة الوطنية حراس الجمهورية” إلى عدن، بأوامر إماراتية صدرت لطارق عفاش، دعما لإنقلاب “الانتقالي الجنوبي” على الشرعية، في عدن والجنوب.

وأكدت مصادر عسكرية في المخا، التي يتخذها طارق عفاش مقرا لقيادة قواته في الساحل الغربي أن “أوامر اماراتية تلقاها العميد طارق بإرسال تعزيزات عسكرية من المخا باتجاه عدن لمساندة الانتقالي لمواجهة اي طارئ”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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المصادر أكدت أن “تعزيزات عسكرية كبيرة تضم اللوائين الاول والرابع حراس جمهورية، تحركت إلى عدن، بالتزامن مع إرسال تعزيزات عسكرية مماثلة من ما يسمى “النخبة الشبوانية” الممولة من الامارات والتابعة للانتقالي الجنوبي”.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا أعلن فيه استكمال الانقلاب على الشرعية، وإعلان حالة الطوارئ العامة، والإدارة الذاتية للجنوب وتكليف لجان المجلس بتوجيه عمل مؤسسات الدولة اعتباراً من منتصف ليل السبت”.

تأتي توجيهات الامارات لطارق عفاش بإرسال التعزيزات العسكرية للانتقالي وإعلان الأخير استكمال انقلابه، بعد ركوب الانتقالي موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدن والمكلا من تردي خدمات الكهرباء والمياه.

وأرسل طارق عفاش نهاية الاسبوع الماضي، بأوامر إماراتية تعزيزات عسكرية من المخا بينها كتيبة قناصة، لتعزيز مليشيا الانتقالي في شقرة، ضمن الاستعدادات لمواجهة حشد القوات الحكومية لفرض سيطرتها على أبين والعاصمة المؤقتة.

وتصرح مشاركة طارق عفاش للانتقالي في تنفيذ المخطط الاماراتي، بتخليه عن شعارات “الجمهورية والدفاع عن الوحدة” في مقابل الانخراط الكامل في مخطط تقسيم اليمن وتجزئته إلى دويلات ضعيفة ومتناحرة وخاضعة لأبوظبي.