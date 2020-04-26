شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الحكومة تعلق رسميا على بيان انقلاب الانتقالي وتحذره من "تبعات خطيرة" وتخاطب السعودية (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الحكومة رسميا على بيان اعلان الانتقالي الجنوبي استكمال انقلابه على الشرعية في أغسطس الماضي، وحذرته من “تبعات خطيرة”، مخاطبة ضامنه، المملكة العربية السعودية، باعلان موقف واجراء.

وقال وزير الخارجية محمد الحضرمي: إن “إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي عزمه القيام بما اسماه إدارة الجنوب ما هو الا استمرار للتمرد المسلح ورفض لاتفاق الرياض، الموقع في 5 نوفمبر الماضي”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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الحضرمي أضاف في تغريدات على حساب وزارة الخارجية على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فجر اليوم الاحمد، قائلا إن ما يسمى المجلس الانتقالي “يتحمل وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان”.

وأكد وزير الخارجية أن “ما يُدعى المجلس الانتقالي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض، ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بتمرده.

مضيفا: “نتطلع من الأشقاء في المملكة العربية السعودية “الضامن لاتفاق الرياض وقائد تحالف دعم الشرعية” إلى موقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد ما يسمى بالمجلس الانتقالي وتنصله من اتفاق الرياض”.

وأصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، بيانا أعلن فيه استكمال الانقلاب على الشرعية، وإعلان حالة الطوارئ العامة، والإدارة الذاتية للجنوب وتكليف لجان المجلس بتوجيه عمل مؤسسات الدولة اعتباراً من منتصف ليل السبت”.

يشار إلى أن إعلان “الانتقالي الجنوبي” استكمال انقلابه على الشرعية، يأتي في محاولة منه لركوب موجة الاحتجاجات الشعبية الغاضبة في عدن والمكلا من تردي خدمات الكهرباء والمياه، وتنفيذ الاجندة الاماراتية لتقسيم اليمن.