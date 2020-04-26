شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : حضرموت تحدد موقفها من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي (وثيقة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حددت السلطة المحلية في محافظة حضرموت شرق البلاد بقيادة محافظ فرج سالم البحسني من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي. وقالت السلطة المحلية بالمحافظة ان بيان المجلس الانتقالي الجنوبي في هذا التوقيت يعمل على تقويض الدولة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واشارت ان السلطة المحلية بالمحافظة تقف الى جانب شرعية الرئيس هادي وترفض بيان المجلس الانتقالي الجنوبي . واختتمت بالقول ان السلطة المحلية ترى في هذا التوقيت توحيد الجهود لمواجهة العدو الرئيسي الحوثيين.

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