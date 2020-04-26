شكرا لبحثكم عن خبر اللواء جواس: نؤيد بيان فخامة الرئيس المناضل عيدروس الزبيدي ولا تراجع عنه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس قائد محور العند العسكري قائد اللواء ١٣١ مشاه تأييده المطلق لما ورد في بيان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس قاسم الزبيدي والمؤكد على السيطرة الذاتية والحكم الذاتي للجنوب.

نص البيان الصادر عن اللواء جواس

باسمي وباسم كافة منتسبي محور العند واللواء١٣١ مشاه نعلن وقوفنا وتاييدنا واسنادنا لقرارات فخامة الرئيس المناضل عيدروس الزبيدي وهذه القرارات نعتبرها تاريخية ونقطة فاصلة في مسيرة شعبنا المناضل التحررية هذه القرارات التي كان لنا الشرف بحضورنا ومشاركتنا اجتماع هيئة قيادة المجلس ليلة الـ٢ رمضان ١٤٤١هجرية في العاصمة عدن ، ايها الابطال من منتسبي القوات المسلحة والأمن ندعوكم للانتصار لطموحات وتطلعات شعبكم في الجنوب فنحن في مرحلة نكون او لا نكون ولا رجوع للوراء بعد هذه الليلة من الثاني من رمضان ١٤٤١هجرية ومابعدها سيكون مختلف تماما ولصالح شعبنا, ادعوا واطمئن كل الشرفاء من أبناء الوطن أن لايقلقوا من ما يروج له المرجفون الضعفاء والجبناء فالنصر اقترب ولاح بالأفق الى كل اسر الشهداء الابرار وجرحى الجنوب الابطال ثقوا أن تضحياتكم قد اتت ثمارها وايها الشعب الجنوبي الأبي لابد أن تنالوا حقوقكم ولابد لنا جميعا من وضع حد لفساد شرعية تشبعت بلفساد ونهب أموالكم اليوم يجب أن ينتهي هذا الفساد وان نضع حد لناهبي اموال شعب الجنوب وخيراته

الى ماتسمى ب الشرعية التي لم يبقى منها سوى رمزية الرئيس عبدربه منصور وما عداه فهم ليسوا شرعية بل أعداء يتلبسون لباسها نقول لهم لن تزايدوا علينا باحترامنا وتقديرنا للرئيس هادي ولسنا ضده ولكن الصحيح هو انكم انتم من تعملون ضده وضد البلاد والعباد نقول لكم لقد صبر شعبنا كثيرا على فسادكم واعطاكم الفرص الكثيرة لتتوبوا وتتوقفوا عن نهب أموال الشعب لكن ابيتم واصريتم على فسادكم وقتل هذا الشعب المسالم الذي دافع وقاتل في وجه الغزاة وله السبق في تحرير أرضه هذه التضحيات لم تحترموها واستكبرتم واعتبرتم كل جنوبي حر يقول لا لفسادكم هو عدو وانفصالي اقول لكم لن تنفعكم ابواقكم ومطابخكم الإعلامية سيئت الصيت بعد اليوم عليكم أن تحترمون إرادة شعبنا ولو لمرة واحدة واخيرة أدعوكم وانصحكم أن لا تواجهوا إرادة الشعب بحماقة تندمون عليها فقد حسم شعب الجنوب أمره وسيدافع شعبنا عن أهدافه هذه بكل الوسائل المتاحة بلارحمة او شفقة فلاتكونوا عدوا للشعب ذلك خيرا لكم واني لكم من الناصحين.

الى اخواننا الجنوبيين الذين مايزالون لم يحددوا موقفهم من إرادة شعبهم عليكم أن تفهموا أن الجنوب هو بيتكم وبيتنا جميعا فلا تهدموا بيتكم وسيرحب شعب الجنوب بعودتكم بل سيفرح فيكم كثيرا لازال القرار بايديكم ونتمنى أن تتخذوا القرار الشجاع والصحيح مع شعبكم وليس ضده.

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والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته......

اللواء الركن ثابت مثنى ناجي جواس

قائد محور العند قائد اللواء ١٣١ مشاه

صباحية الـ٣ رمضان ١٤٤١هجرية

٢٦ ابريل ٢٠٢٠ميلادية