شكرا لبحثكم عن خبر بن فريد يكسف وضع الشماليين في الجنوب بعد اعلان الادارة الذاتية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكد ممثل المجلس الانتقالي في اروبا أحمد عمر بن فريد على صون ممتلكات ابناء المحافظات الشمال في دولة الجنوب حد زعمه . وقال في تغريدة على توتير رصدها محرر يمن تايم :
#جنوبيون_لانعرف_الا_النصر لن نأتي بجديد فيما يخص موقفنا من الإخوة أبناء الشمال في عدن وغيرها فقد أعلن المجلس من قبل موقفا ثابتا بأنه ينطبق عليهم في الحقوق والواجبات ما ينطبق على إخوانهم الجنوبيين ، فحقوقهم واملاكهم وانفسهم وكرامتهم مصانة ومحفوظة بحكم القانون والأخوة والإنسانية.
كانت هذه تفاصيل خبر بن فريد يكسف وضع الشماليين في الجنوب بعد اعلان الادارة الذاتية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.