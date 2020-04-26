شكرا لبحثكم عن خبر بن فريد يكسف وضع الشماليين في الجنوب بعد اعلان الادارة الذاتية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد ممثل المجلس الانتقالي في اروبا أحمد عمر بن فريد على صون ممتلكات ابناء المحافظات الشمال في دولة الجنوب حد زعمه . وقال في تغريدة على توتير رصدها محرر يمن تايم :

#جنوبيون_لانعرف_الا_النصر لن نأتي بجديد فيما يخص موقفنا من الإخوة أبناء الشمال في عدن وغيرها فقد أعلن المجلس من قبل موقفا ثابتا بأنه ينطبق عليهم في الحقوق والواجبات ما ينطبق على إخوانهم الجنوبيين ، فحقوقهم واملاكهم وانفسهم وكرامتهم مصانة ومحفوظة بحكم القانون والأخوة والإنسانية.