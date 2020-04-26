شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ننشر نص البيان الصادر من أعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365

أصدر أعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة بيان مهم يعلنون تأييدهم ومباركتهم لبيان المجلس الانتقالي الصادر يوم امس والذي اعلن فيه حالة الطؤاري والادارة الذاتية للجنوب.

وإليكم نص البيان: بيان صادر من اعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة Advertisements بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا النَّصْرُ إلاَّ مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ يعلن اعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي في مصر تأييدهم ومباركتهم لبيان المجلس الانتقالي الصادر يوم امس والذي اعلن فيه حالة الطؤاري والادارة الذاتية للجنوب اذ نعلن مناصرتنا له والوقوف معه في خندق واحد حتي تتحقق مطالب شعب الجنوب ونقول لكل الجنوبيين الان وقت حشد الهمم والوقوف صفآ واحدآ لتاييد المجلس والوقوف معه ضد الظلم والمؤامرات والفساد ونترك خلافاتنا جانبآ حتئ يتحقق مطلبنا وهو استعادة الجنوب من المهره الئ باب المندب وفق الله الجميع لمايحب وبرضئ. الشيخ عبد الخالق بن حطبين. عضو الجمعية الوطنية الجنوبية الاستاذة سلمي الكثيري عضو الجمعية الوطنية الجنوبية الاستاذ اكرم باشكيل عضو الجمعية الوطنية الاستاذ وجيه مهدي الوجيه عضو الجمعية الوطنية القاضي جمال محسن باراس عضو الجمعية الوطنية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ننشر نص البيان الصادر من أعضاء الجمعية الوطنية بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.