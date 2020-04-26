شكرا لمتابعة خبر عن أمر مرعب ولا يخطر على البال سيحدث قريبا ولن يبقي لاشجر ولا حجر ولا بشر في السعودية ودول الخليج وسيختفي كل شيء في غمضة عين ولن تبقى الا اليمن فقط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - أمر مرعب ولا يخطر على البال سيحدث قريبا ولن يبقي لاشجر ولا حجر ولا بشر في السعودية ودول الخليج وسيختفي كل شيء في غمضة عين ولن تبقى الا اليمن فقط

2020/04/26 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمر مرعب ولا يخطر على البال سيحدث قريبا ولن يبقي لاشجر ولا حجر ولا بشر في السعودية ودول الخليج وسيختفي كل شيء في غمضة عين ولن تبقى الا اليمن فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.